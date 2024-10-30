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Війна в Україні

Які хвороби звільняють від призову: повний перелік

Ціхоцька Марія

Які хвороби звільняють від призову: повний перелік
Деякі громадяни можуть отримати відстрочку через стан здоров'я

В Україні до 9 листопада продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації. У цей період військовому призову підлягають особи від 18 до 60 років. Проте деякі громадяни можуть отримати відстрочку через стан здоров'я.

Військово-лікарська комісія (ВЛК), згідно з наказом № 262, поділяє військовозобов'язаних на такі категорії:

  • Повністю придатні до служби
  • Придатні до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики та зв'язку
  • Непридатні з виключенням з військового обліку
  • Тимчасово непридатні, що потребують лікування або відпустки
  • Тимчасово непридатні

Про це пише ТСН.

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Підставою для звільнення від мобілізації можуть бути такі захворювання:

Інфекційні хвороби:

  • Активний туберкульоз
  • Тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів
  • ВІЛ з імунною декомпенсацією

Онкологічні захворювання:

  • Злоякісні новоутворення з метастазами
  • Лімфогранулематоз та лейкози
  • Доброякісні пухлини зі значними порушеннями функцій

Захворювання крові:

  • Анемії
  • Порушення згортання крові
  • Імунодефіцитні стани

Ендокринні розлади:

  • Захворювання щитоподібної залози
  • Цукровий діабет
  • Тяжке ожиріння

Психічні розлади:

  • Деменція
  • Шизофренія
  • Тяжкі невротичні стани
  • Розумова відсталість

Захворювання нервової системи:

  • Епілепсія
  • Розсіяний склероз
  • Хвороба Паркінсона

Хвороби органів зору та слуху:

  • Значне зниження зору
  • Глаукома
  • Стійка глухота

Серцево-судинні захворювання:

  • Тяжка гіпертонія
  • Інсульти
  • Серцева недостатність

Захворювання органів дихання:

  • Тяжка бронхіальна астма
  • Хронічні бронхіти
  • Емфізема легень

Захворювання травної системи:

  • Виразкова хвороба
  • Цироз печінки
  • Хронічний панкреатит

Захворювання сечостатевої системи:

  • Ниркова недостатність
  • Сечокам'яна хвороба
  • Тяжкі запальні процеси

Вроджені аномалії та наслідки травм:

  • Вади розвитку
  • Хромосомні порушення
  • Наслідки тяжких травм і отруєнь

Нагадаємо, ми вже писали, яка різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.

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Війна в Україні