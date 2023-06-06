Які документи потрібні для оформлення пенсії під час війни та куди подавати заявку

Підготовка до оформлення пенсії є важливим кроком для кожного українця. Давайте розглянемо, з чого слід почати і які документи необхідно зібрати.

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Україна має три види пенсій:

Пенсія за віком: ця пенсія призначається з дня, що настає після досягнення пенсійного віку, якщо звернення по пенсію відбулося протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку; Пенсія за інвалідністю: ця пенсія призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення по пенсію відбулося протягом трьох місяців з дня встановлення інвалідності; Пенсія у зв'язку з втратою годувальника: ця пенсія призначається з дня, що настає після смерті годувальника, якщо звернення про призначення такої пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

Якщо звернення по пенсію відбувається пізніше в усіх випадках, то пенсія призначається з дня подання відповідної заяви.

Заяву на отримання пенсії можна подати традиційним способом, особисто до Пенсійного фонду України (ПФУ), або онлайн – надіслати документи в електронному вигляді через портал електронних послуг ПФУ або у застосунку "Дія".

Майбутнім військовим пенсіонерам допомагають ТЦК – територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати).

Важливо зазначити, що зараз немає прив'язки до місця реєстрації. ПФУ працюють за екстериторіальним принципом: якщо ви зареєстровані в одному місці, але хочете скористатися послугами ПФУ в іншому, то послуги надаються в обраному вами відділенні.

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Для оформлення пенсії необхідно підготувати такі документи:

Паспорт і ідентифікаційний код (ІНН): ці документи посвідчують особу, вік, стать і місце реєстрації; Залежно від виду пенсії, необхідно також надати додаткові документи, що підтверджують право на пенсію. Наприклад, для пенсії за віком потрібно надати паспорт з датою народження та документи про стаж роботи, які підтверджують, що стаж вистачає для призначення пенсії у 60 років; Для пенсії за інвалідністю необхідна довідка МСЕК; Для пенсії у зв'язку з втратою годувальника потрібні свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні стосунки (а інколи і спільне проживання), а також документи про стаж і зарплату годувальника; Для дострокової пенсії потрібно додатково надати документи, які підтверджують право на пільги, наприклад, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, документи про роботу на шкідливому виробництві тощо. Ці документи можуть підтверджувати не тільки право на дострокову пенсію, але й на деякі надбавки до неї.

Стаж після 2004 року підтверджується за допомогою ідентифікаційного коду, який відслідковує сплату страхових внесків у системі персоніфікованого обліку. Якщо внески були сплачені в повному обсязі, стаж зараховується на підставі цих даних. Стаж до 1 січня 2004 року підтверджується за допомогою паперових документів, таких як трудова книжка, диплом, військовий квиток або свідоцтво про народження.

Для підтвердження пільгового стажу може знадобитися довідка з роботи, яка уточнює особливі умови праці.

У разі втрати трудової книжки стаж до 2004 року можна підтвердити довідками з роботи або з архівів, а також свідченнями свідків.

За чинним законодавством, довідка про зарплату не є обов'язковою. Зарплата для обчислення пенсії враховується автоматично за усі періоди роботи з 1 липня 2000 року на підставі даних системи персоніфікованого обліку. Таким чином, зарплата не потребує додаткового підтвердження, якщо внески були сплачені в повному обсязі.

Загалом, підготовка до оформлення пенсії включає збір необхідних документів і їх подання до Пенсійного фонду або використання онлайн-сервісів для цього. Ретельна підготовка забезпечить вам безпроблемне отримання пенсії в майбутньому.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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