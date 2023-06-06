Какие документы необходимы для оформления пенсии во время войны и куда подавать заявку

Подготовка к оформлению пенсии является важным шагом для каждого украинца. Давайте рассмотрим, с чего следует начать и какие документы нужно собрать.

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Украина имеет три вида пенсий:

Пенсия по возрасту: эта пенсия назначается со дня, наступающего после достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией состоялось в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста; Пенсия по инвалидности: эта пенсия назначается со дня установления инвалидности, если обращение за пенсией произошло в течение трех месяцев со дня установления инвалидности; Пенсия по случаю потери кормильца: эта пенсия назначается со дня, наступающего после смерти кормильца, если обращение о назначении такой пенсии поступило в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца.

Если обращение за пенсией происходит позже во всех случаях, то пенсия назначается со дня подачи соответствующего заявления.

Заявление на получение пенсии можно подать традиционным способом, лично в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), или онлайн – отправить документы в электронном виде через портал электронных услуг ПФУ или в приложении "Действие".

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Будущим военным пенсионерам помогают ТЦК – территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

Важно отметить, что сейчас нет привязки к месту регистрации. ПФУ работают по экстерриториальному принципу: если вы зарегистрированы в одном месте, но хотите воспользоваться услугами ПФУ в другом, услуги предоставляются в выбранном вами отделении.

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Для оформления пенсии необходимо подготовить следующие документы:

Паспорт и идентификационный код (ИНН): эти документы удостоверяют личность, возраст, пол и место регистрации; В зависимости от вида пенсии необходимо также предоставить дополнительные документы, подтверждающие право на пенсию. Например, для пенсии по возрасту необходимо предоставить паспорт с датой рождения и документы о стаже работы, подтверждающие, что стажа достаточно для назначения пенсии в 60 лет; Для пенсии по инвалидности необходима справка МСЭК; Для пенсии в связи с потерей кормильца требуются свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные отношения (а иногда и совместное проживание), а также документы о стаже и зарплате кормильца; Для досрочной пенсии нужно дополнительно предоставить документы, подтверждающие право на льготы, например, удостоверение участника боевых действий, удостоверение личности, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы, документы о работе на вредном производстве и т.д. Эти документы могут подтверждать не только право на досрочную пенсию, но и некоторые надбавки к ней.

Стаж после 2004 г. подтверждается с помощью идентификационного кода, который отслеживает уплату страховых взносов в системе персонифицированного учета. Если взносы были уплачены в полном объеме, стаж засчитывается из этих данных. Стаж до 1 января 2004 года подтверждается с помощью бумажных документов, таких как трудовая книжка, диплом, военный билет или свидетельство о рождении.

Для подтверждения льготного стажа может потребоваться справка по работе, уточняющая особые условия труда.

В случае утраты трудовой книжки стаж до 2004 года можно подтвердить справками с работы или из архивов, а также свидетельскими показаниями.

По действующему законодательству справка о зарплате не обязательна. Зарплата для исчисления пенсии учитывается автоматически за все периоды работы с 1 июля 2000 г. на основании данных системы персонифицированного учета. Таким образом, зарплата не требует дополнительного подтверждения, если взносы были уплачены в полном объеме.

В целом подготовка к оформлению пенсии включает сбор необходимых документов и их представление в Пенсионный фонд или использование онлайн-сервисов для этого. Тщательная подготовка обеспечит вам беспроблемное получение пенсии в будущем.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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