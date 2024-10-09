Які документи потрібні для оформлення субсидії на комунальні послуги

Держава України надає можливість соціально вразливим верствам населення отримати субсидію для компенсації витрат на комунальні послуги.

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), деяким категоріям громадян необхідно особисто звернутися за призначенням допомоги та надати відповідні документи. Про це пише Oboz.ua.

Це стосується тих, хто:

Вперше планує отримати субсидію

Мав зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства

Погасив заборгованість або уклав договір про її реструктуризацію

Для оформлення субсидії потрібно подати заяву та декларацію, форми яких доступні на сайті ПФУ. У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи.

Існує кілька способів подати документи:

Особисто у ЦНАП, сервісному центрі ПФУ або через уповноважених осіб територіальних громад Поштою на адресу територіального органу ПФУ Онлайн через вебпортал ПФУ, мобільний додаток "Пенсійний фонд" або портал "Дія"

Важливо враховувати терміни подання документів:

З 1 жовтня по 30 листопада - субсидія призначається з початку опалювального сезону

З 1 грудня - з місяця звернення

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Для отримання субсидії на тверде та рідке пічне паливо заяву та декларацію можна подати до 31 грудня.

ПФУ пропонує два варіанти звернення:

Спрощена заява - містить мінімум даних, решту інформації ПФУ збирає самостійно Повний пакет документів - включає заяву, декларацію та копії необхідних документів (для складних життєвих обставин)

Такий підхід дозволяє зробити процес отримання субсидії більш доступним та зручним для різних категорій громадян.

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