Які документи потрібно носити з собою, щоб на вулиці не вручили повістку

Які документи потрібно мати при собі, що б повістку не вручили на вулиці

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої на службу до армії можуть призвати військовозобов'язаних громадян призовного віку від 18 до 60 років. Наразі, повістки можуть вручати військовозобов’язаним, які мають бронь або відстрочку від військової служби.

Так, військовозобов’язаний громадянин України, який має бронь від призову від мобілізації, має носити з собою усі документи, котрі це посвідчують. Вручення повістки не буде, якщо їх пред'явити представникам військкоматів. Про це повідомив полковник Роман Горбач.

Читайте також: Кого не можуть призвати на службу примусово під час мобілізації

Однак, якщо заброньованому військовозобов'язаному все ж таки вручили повістку, то йому треба прибути до ТЦК та СП з усіма необхідними документами, тоді ця повістка буде анульована.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні у п’ятницю, 27 січня, затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо не взяти повістку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!