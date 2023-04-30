Які дві рослини треба посадити на городі, щоб відлякати кротів: лайфхак

Кроти можуть стати проблемою для садівників, знищуючи врожаї та шкодячи рослинам за допомогою тунелів. Хоча вони не є легкою мішенню, ви можете позбутися кротів без використання хімії та пасток.

Згідно з santeplus, одним зі способів позбавитися кротів є вирощування цибулі на ділянці. Гризуни не переносять запах цієї рослини, тому посадка її навколо плантацій може відлякати кротів.

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Крім цибулі, є й інші рослини, які можуть захистити вашу ділянку від цих гризунів. Наприклад, посадка гіацинтів може ефективно запобігти нападам кротів завдяки їхньому запаху, який гризуни не переносять. Крім того, гіацинти можуть стати гарною прикрасою для вашого саду. Для захисту ділянки від кротів ви можете посіяти їх краєм свого городу.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" радять відлякувати кротів певними рослинами. А ще досвідчені городники радять використати дьоготь. Треба змочити ним невеликі ганчірки, розрити кротячу нору та закласти ганчірки у них, присипавши землею.

Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Попри шкоду, яку завдають пацюки, вони ще й розносять потенційно небезпечні хвороби.

За садом потрібно доглядати у будь-яку пору року. Важливо не запускати грибні хвороби, вчасно боротися зі шкідниками та лише примножувати врожай.

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