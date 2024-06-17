Які категорії військовозобов‘язаних з інвалідністю можуть визнати придатними

Після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні чоловіки, які мають інвалідність чи обмежену придатність до військової служби, зобов'язані повторно пройти медико-соціальну експертизу (МСЕ). Її мета - підтвердити або спростувати попередній діагноз. Про нюанси переогляду інвалідності в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Олена Воронкова.

Хто підлягає перегляду:

Чоловіки віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлено інвалідність II або III групи.

Хто не підлягає перегляду:

Ті, кому інвалідність II або III групи встановлено до 24 лютого 2022 року; Ті, кому інвалідність II або III групи встановлено внаслідок: підвищення/зменшення групи інвалідності;

поранень, отриманих під час захисту України;

відсутності кінцівки, кистей рук, стоп, одного з парних органів;

онкологічного захворювання;

інтелектуальних порушень, психічних розладів, церебрального паралічу; Ті, хто має інвалідність з дитинства.

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Зміни в процедурі МСЕ

Порівняно з 2022 та 2023 роками, вимоги до проходження МСЕ значно суворіші. Існує ризик, що людей з подібними діагнозами, але з різними формулюваннями, можуть визнати придатними до військової служби.

З нового закону виключено поняття "обмежено придатний", що може призвести до того, що більше людей з інвалідністю визнають придатними до служби. Переогляд має допомогти виявити можливі порушення та корупційні схеми під час встановлення інвалідності.Ті, хто має невиліковні травми, звільняються від необхідності проходити повторний огляд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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