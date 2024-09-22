Які китайські автомобілі розкуповують українці: рейтинг надпопулярних

Українці все активніше обирають автомобілі китайського виробництва. У серпні 2024 року кількість нових легкових авто з Китаю зросла на вражаючі 88% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані "Укравтопрому". Загалом, українці придбали понад 1,7 тисячі легковиків китайських брендів.

Більша частина придбаних автомобілів – це електромобілі. Українці все більше звертають увагу на екологічність та економічність електротранспорту. Китайські автовиробники пропонують стильні та функціональні моделі, оснащені найсучаснішими технологіями.

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Зазначається, що китайські автомобілі, як правило, коштують дешевше за свої європейські аналоги, що робить їх доступнішими для широкого кола споживачів.

Які моделі найпопулярніші?

Серед нових автомобілів лідером за популярністю став BYD Song Plus. Цей кросовер привабив українців своїм сучасним дизайном, просторим салоном та доступною ціною.

BYD Song. Джерело: ncars.com.ua BYD Song. Джерело: ncars.com.ua

BYD Song. Джерело: ncars.com.ua BYD Song. Джерело: ncars.com.ua

Китайські автомобілі міцно закріплюються на українському ринку. Їх популярність обумовлена ​​привабливим співвідношенням ціни та якості, сучасним дизайном та широким вибором моделей. Очікується, що в найближчому майбутньому частка китайських авто на українському ринку буде продовжувати зростати.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-5 надійних авто до 300 тисяч грн в Україні.

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