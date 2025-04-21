Які пільги будуть доступні у травні людям з 2 групою інвалідності

В Україні люди з інвалідністю мають право на низку соціальних гарантій. Проте скористатися ними можна лише за наявності офіційного посвідчення, що підтверджує відповідний статус.

У 2025 році держава передбачила низку важливих пільг для громадян із інвалідністю II групи. Про це пише Новини.LIVE.

Пільги при працевлаштуванні

Особи з II групою інвалідності можуть працювати, однак через стан здоров’я потребують спеціальних умов. Для них передбачено низку переваг:

право звільнитися з роботи без пояснення причин;

відсутність випробувального терміну при прийомі на роботу;

можливість працювати за гнучким графіком (скорочений робочий день або тиждень);

додаткова оплачувана відпустка у зручний час — навіть без 6 місяців стажу.

Пільги на житло та комунальні послуги

Хоча знижки на оплату ЖКГ не надаються автоматично, особи з інвалідністю II групи можуть оформити субсидію. У 2025 році діє механізм автоматичного продовження раніше призначених субсидій — звертатися повторно не потрібно.

Також вони мають право на першочергове забезпечення житлом — зокрема це стосується постраждалих на виробництві чи військових, які отримали інвалідність. У випадку проживання в службовому житлі, після звільнення таку людину можуть переселити лише за умови надання іншого помешкання.

Крім того, можливе отримання соціального житла або поселення у спеціалізовані будинки для ветеранів і людей похилого віку — рішення про це ухвалює місцева влада.

Пільги на транспорт

Особи з інвалідністю II групи мають право на:

безоплатний проїзд у міському громадському транспорті (крім таксі);

50% знижку на проїзд усіма видами міжміського транспорту — автобусами, поїздами, літаками та річковими суднами в період із 1 жовтня до 15 травня.

Медичне забезпечення

Під час лікування в амбулаторії передбачена 50% знижка на ліки за рецептом. Якщо інвалідність набута внаслідок бойових дій, медикаменти, вакцини та інші препарати надаються безплатно.

Також держава забезпечує:

протезно-ортопедичні вироби;

спеціальне взуття та засоби пересування;

пристрої для підйому, догляду й комунікації;

для людей із порушеннями зору — електронні годинники, диктофони, аудіоплеєри (відповідно до потреб і віку);

санаторно-курортне лікування за медичними показаннями.

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Освіта та додаткова підтримка

Студенти з інвалідністю II групи можуть отримувати соціальну стипендію, а також додаткову грошову допомогу.

При вступі до вишу діє система спеціальних квот, а до ПТУ можна вступити поза конкурсом за результатами вступних іспитів.

Також передбачено позачергове встановлення стаціонарного телефону за кошт місцевого бюджету.

Громадяни з порушеннями слуху можуть отримати мобільні телефони зі спеціальними функціями, зокрема кнопкою SOS — для людей старших за 60 років.

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