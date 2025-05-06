Які пільги доступні для українських пенсіонерів, але про них мало хто знає

Пенсіонери в Україні мають можливість отримувати не тільки грошову допомогу. Держава також пропонує літнім громадянам низку соціальних пільг.

Йдеться про питання, пов’язані з комунальними послугами, транспортом та іншими сферами. Про це повідомляє "24 Канал".

Пільги дозволяють пенсіонерам знизити свої витрати та дещо підвищити якість життя. Зокрема, передбачено такі види допомоги:

Безоплатний проїзд . Пенсіонери мають право не оплачувати квитки у міському громадському транспорті, на приміських автобусних маршрутах, а також у поїздах приміського сполучення.

. Пенсіонери мають право не оплачувати квитки у міському громадському транспорті, на приміських автобусних маршрутах, а також у поїздах приміського сполучення. Комунальні пільги. Якщо пенсіонер мешкає в сільській місцевості та до виходу на пенсію працював у сфері освіти, охорони здоров’я, культури або в бібліотеці, він може розраховувати на 100% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг, газу та палива.

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Звільнення від сплати земельного податку. Згідно зі статтею 281.1 Податкового кодексу України, громадяни пенсійного віку не зобов’язані сплачувати цей податок.

Згідно зі статтею 281.1 Податкового кодексу України, громадяни пенсійного віку не зобов’язані сплачувати цей податок. Безкоштовна правова допомога. Пенсіонери також мають право на безоплатну вторинну юридичну підтримку, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 4 722 гривні, або 6 056 гривень — для осіб з інвалідністю.

Пенсіонери також мають право на безоплатну вторинну юридичну підтримку, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 4 722 гривні, або 6 056 гривень — для осіб з інвалідністю. Субсидії на оплату комунальних послуг. Пенсіонери можуть оформити допомогу на покриття витрат за ЖКП. Її розмір визначається індивідуально, залежно від сукупного доходу всіх мешканців домогосподарства.

Крім того, пенсіонери, які є власниками автомобілів з об’ємом двигуна до 2500 куб. см або електрокарів із потужністю двигуна до 100 кВт, мають право на знижку 50% при оформленні автострахування. Крім того, пенсіонери можуть безоплатно користуватися платними паркінгами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які пільги мають право особи з інвалідністю 3 групи.

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