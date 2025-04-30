Які пільги доступні пенсіонерам після 60 років: відповідь ПФУ

У 2025 році для українців, яким виповнюється 60 років, передбачено низку пільг та знижок. Деякі послуги для пенсіонерів стануть безкоштовними або коштуватимуть значно дешевше.

У цьому році на пенсію можуть вийти громадяни, які досягли 60 років і мають щонайменше 32 роки трудового стажу. Після отримання пенсійного посвідчення вони можуть скористатися різними державними пільгами. Про це пише 24 tv.ua.

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Які пільги доступні пенсіонерам у 2025 році:

Субсидії на оплату комунальних послуг — розмір допомоги визначається індивідуально, залежно від доходу та площі житла.

— розмір допомоги визначається індивідуально, залежно від доходу та площі житла. Безкоштовні комунальні послуги — для пенсіонерів у сільській місцевості, які працювали в освіті, медицині або культурній сфері.

— для пенсіонерів у сільській місцевості, які працювали в освіті, медицині або культурній сфері. Пільговий проїзд — безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті (крім таксі), електричках та приміських автобусах.

— безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті (крім таксі), електричках та приміських автобусах. Безкоштовне паркування — на муніципальних платних паркінгах.

— на муніципальних платних паркінгах. Юридична допомога — безкоштовна первинна правова консультація, а також вторинна — якщо пенсія не перевищує 4722 грн.

— безкоштовна первинна правова консультація, а також вторинна — якщо пенсія не перевищує 4722 грн. Звільнення від земельного податку.

Знижка 50% на автострахування.

Що робити, якщо відмовили в пільговому проїзді

Іноді водії можуть незаконно відмовити пенсіонеру у безкоштовному перевезенні, мотивуючи це браком місць. Однак згідно із Законом України "Про автомобільний транспорт", пільговиків мають перевозити навіть за повної заповненості транспорту — незалежно від кількості вільних сидячих місць.

Раніше ми розповідали, хто має право на соцпенсію та з якого віку її призначають.

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