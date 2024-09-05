Які недорогі автомобілі найпопулярніші в Україні: список кращих

Українські автолюбителі надають перевагу доступним та практичним автомобілям. Попри різноманіття моделей на ринку, саме кросовери залишаються найпопулярнішим вибором.

За даними "Укравтопрому", у серпні 2024 року українці придбали понад 8,3 тисячі нових автомобілів, що є зростанням порівняно з попереднім місяцем. Лідерами продажів традиційно стали бюджетні кросовери.

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Топ-10 найпопулярніших моделей:

Renault Duster: Цей французький кросовер вже не перший рік очолює рейтинги продажів в Україні. Його поєднують доступна ціна, високий кліренс та надійність.

Toyota RAV4: Японський бестселер також має стабільний попит завдяки своїй місткості, комфорту та надійності.

Mazda CX-5: Цей японський кросовер приваблює своїм стильним дизайном та відмінними ходовими якостями.

Toyota Camry: Хоча Camry – це седан, він також потрапив до 10 кращих завдяки своїй репутації надійного та комфортного автомобіля.

Kia Sportage: Корейський кросовер пропонує сучасний дизайн, багате оснащення та привабливу ціну.

Skoda Octavia: чеське авто традиційно має популярність серед українців завдяки своєму просторому салону та багажнику.

Hyundai Tucson: ще один корейський кросовер, який відрізняється комфортним інтер'єром та широким спектром оснащення.

BYD Song Plus: китайський електрокросовер поступово завойовує український ринок завдяки своїй доступності та сучасним технологіям.

Volkswagen Touareg: німецький преміальний кросовер є одним з найдорожчих автомобілів у рейтингу.

Honda M-NV: електричний кросовер від Honda трохи знизився в рейтингу порівняно з попереднім місяцем.

Нагадаємо, раніше було названо топ-7 найвигідніших авто з пробігом в Україні.

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