Які предмети категорично заборонено мити хлоркою: важливі поради

Більшість господинь знають, що хлорка – це не універсальний засіб для чищення і не завжди можна її використовувати на всіх поверхнях.

Хлорка та білизна – популярні засоби для чищення, які використовують багато українців. Вартість хлорки невелика, а її дезінфікуючі якості досить високі. Проте, слід знати, де можна і де не можна застосовувати цей засіб в будинку. Про це пише УНІАН.

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Чи можна мити посуд хлоркою? Лікарі отоларингологи стверджують, що регулярне миття кухонного посуду хлоркою не рекомендується. Висока токсичність хлору може викликати печіння в дихальних шляхах, кашель, сльозоточивість та навіть алергічні реакції. Особливо небезпечно використання хлорки для миття посуду в присутності маленьких дітей, чия імунна система ще недостатньо сильна, щоб протистояти такому агресивному засобу.

Чи можна мити ламінат хлоркою? Миття підлоги з хлоркою також не рекомендується, оскільки залишки засобу можуть залишатися на поверхні, навіть після повторного промивання водою. Це особливо актуально для ламінату та лінолеуму низької якості, так як хлор може пошкодити покриття, призводячи до потемніння та потертостей.

Чи можна мити акрилову ванну хлоркою? Миття акрилової ванни хлоркою також не рекомендується, оскільки це може призвести до порушення структури покриття та зробити її шорсткою на дотик.

Одним із небагатьох винятків, де можна застосувати хлорку, є чавунні ванни. Цей матеріал досить стійкий до впливу хлору і може бути очищений з його допомогою.

Чи можна мити холодильник хлоркою? Думки господинь розділяються стосовно миття холодильника хлоркою. Деякі вважають, що можна, і зазначають, що слід уникати обробки ущільнюючих гумок хлоркою, оскільки вони можуть пошкодитися. Інші ж вирішують уникати використання хлорки в холодильному просторі з причини неприємного запаху та можливих алергічних реакцій. Якщо вже обираєте хлорку для миття холодильника, рекомендується обробити ущільнюючі гумки іншим, менш агресивним засобом.

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