Які роботи слід проводити на городі та в саду в березні: поради

Березень – час для підготовки городу до весняно-літнього сезону. Цей місяць може бути важливим для багатьох рослин на вашому городі, оскільки він дозволяє підготувати їх до активного росту та цвітіння в наступні місяці. Нижче наведено кілька порад, які допоможуть доглядати за рослинами на городі у березні.

Читайте також: Місячний посівний календар на березень: у які дні краще саджати рослини на городі

Приберіть город від листя та інших залишків. Це дозволить вашим рослинам отримувати більше світла та повітря, що сприятиме їхньому здоров'ю;

Підготуйте ґрунт для посадки рослин. У цей час можна додавати в землю компост та інші органічні добрива;

Посадіть деякі овочі та фрукти. У березні можна посадити такі рослини, як картоплю, моркву, цибулю, часник, спаржу та ягоди;

Оберіть належний догляд за деревами та кущами. У березні можна виконувати обрізку та засадження фруктових дерев та кущів;

Захистіть ваші рослини від шкідників та хвороб. У цей період важливо перевіряти рослини на наявність шкідників та хвороб і при необхідності застосовувати засоби захисту;

Не забувайте про полив. У березні рослини ще не потребують багато води, але ви повинні перевіряти ґрунт на вологість та забезпечувати рослини достатньою кількістю води.

Догляд за рослинами на городі у березні є важливою частиною підготовки до весняно-літнього сезону. Це дозволить вам насолоджуватись здоровими та красивими рослинами на вашому городі та досягти багатого врожаю.

Нагадаємо, раніше ми писали про маловідомий лайфхак, який допоможе прискорити ріст розсади помідорів та перцю а також чим удобрити ґрунт, щоб досягти багатого врожаю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!