Які рослини не можна садити після огірків: врожаю не буде

Огірки ростуть на кожному городі і найчастіше за все – на одному і тому ж місці. Це не дуже добре, оскільки для досягнення високого врожаю важливо дотримуватися правил сівозміни, тобто чергувати розміщення овочевих культур. Давайте з'ясуємо, які культури найкраще садити після огірків і чому.

Рекомендується уникати вирощування огірків, помідорів, кабачків та інших подібних культур на одному й тому ж місці. Це пов'язано з тим, що однаковий вид рослин використовує ті самі живильні речовини з ґрунту щороку. Це призводить до його виснаження, і урожай поступово зменшується. Крім того, ділянка, на якій знаходиться однакова культура протягом тривалого періоду, стає схильною до розповсюдження хвороб та шкідників. Тому важливо мудро чергувати рослини, що сприятиме покращенню стану грунту та отриманню багатого врожаю.

Якщо у вас є можливість, найкраще не садити нічого після огірків на одній грядці, оскільки це дозволить грунту відпочити. Проте, якщо у вас немає такої можливості і ви хочете продовжити використання грядки, існує кілька варіантів.

Сидерати

Сидерати - це рослини, що використовуються як зелене добриво, вони швидко ростуть, а потім їх косять і переорюють, щоб збагатити ґрунт. Крім того, сидерати пригнічують ріст бур'янів і запобігають поширенню хвороб.

Ось декілька варіантів сидератів, які можна посіяти:

Боби;

Горох;

Квасоля;

Гірчиця;

Ріпак;

Редька.

Ви можете посіяти сидерати одразу після збору огірків, наприклад, засіяти грядку гірчицею, а потім зібрати її перед настанням холодів.

Сидерати також можна посіяти після картоплі, капусти або кукурудзи.

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Інші овочі

Якщо ви не можете посіяти сидерати, після огірків можна посадити наступні овочі:

Морква;

Кореневий селер;

Буряк;

Редис;

Редька;

Ріпа.

Принцип вибору цих культур досить простий: оскільки корені огірків знаходяться близько до поверхні грунту, ви можете посадити коренеплоди, чиї корені проникають глибше. Це забезпечить всім рослинам необхідний доступ до поживних речовин.

Нагадаємо,як вирощувати огірки, щоб не гірчили.

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