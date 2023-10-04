Які чоботи будуть в моді восени-2023: 7 трендових моделей

Всесвітні подіуми пропонують модницям сезонну класику — чоботи на шнурівці, улюблені ще з попередніх років — челсі, виконані у головному кольорі року — червоному та багато інших.

Про це пише Радіотрек.

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Гострий носок

Довжина до коліна чи за коліно

Червоний колір

Зі шнурівкою

Челсі

Ковбойський стиль

Жокейський стиль

Нагадаємо, ми вже писали, які пальта будуть в моді восени-2023.

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