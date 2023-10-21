Які соціальні виплати зростуть у 2024 році разом з прожитковим мінімумом

Як збільшиться розмір соціальних виплат після збільшення прожиткового мінімуму у 2024 році

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проекцію видатків на соціальні виплати в рамках Бюджету на 2024 рік.

Важливою новиною є підвищення прожиткового мінімуму та інших соціальних виплат, що призначені громадянам, пише сайт 24tv.ua.

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Серед ключових соціальних виплат можна виділити такі:

Дітям віком до 6 років передбачено виплату у розмірі 2 563 гривні. Дітям віком від 6 до 18 років матимуть право на виплати в розмірі 3 196 гривень. Працездатним особам буде призначено 3 028 гривень. Працездатним особам, які зазначені для визначення базового розміру посадового окладу суддів, отримають 2 102 гривні. Працездатним особам, які застосовуються для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівникам податкових і митних органів, передбачено 2 102 гривні. Працездатні особи, що застосовуються для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, отримають 1 600 гривень. Особи, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) становитиме 2 361 гривню.

Варто зазначити, що в Бюджеті на 2024 рік передбачено підвищення прожиткового мінімуму на 331 гривню, що підніме його до рівня 2 920 гривень.

Загальні видатки на соціальний захист населення будуть збережені на рівні 2023 року з деякими винятками. Голова парламентського Комітету з питань бюджету, Роксолана Підласа, раніше зазначила, що деякі соціальні виплати все ж зростуть.

Розподіл видатків на соціальний захист населення виглядає наступним чином:

Для громадян, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено 88,7 мільярда гривень. На виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату комунальних послуг виділено 49,9 мільярда гривень (на 12 мільярдів гривень більше). Соціальний захист осіб з інвалідністю отримає 5,9 мільярда гривень (на 2,4 мільярда гривень більше). Для Пенсійного фонду України (ПФУ) на покриття дефіциту та пенсій, які виплачує держава, виділено 271,9 мільярда гривень.

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