Які старі речі відштовхують щастя: краще позбудьтеся їх

Чи можна викидати одяг на смітник - які речі притягують нещастя

Не варто зберігати вдома мотлох та старі речі. Вони забирають в людини життєві сили та не дають чому новому/позитивному увійти в дім.

UAportal розповідає, коли краще позбавлятися старих речей, і як це правильно робити. Якщо давно планували, то не відкладайтеся розхламлення.

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Який вплив мають старі речі на людину

Через старий мотлох можна загрузнути в минулому. Це вас зупинятиме змінюватися. До прикладу, навіщо нові туфлі, якщо маєте старі.

Також через діряві речі "тікає" благополуччя з родини. Якщо людина добре одягнена, то почуває себе впевненіше та може досягти більшого.

Чи можна викидати старі речі на смітник

Зі своєї шафи насамперед треба позбутися наступних речей:

дірявих шкарпеток;

бюстгальтерів, які втратили форму;

зіпсованих колготок;

одяг, який вам не підходить та малий;

купальники, які не носите;

речі з плямами, які не можна відіпрати;

одяг, який не подобається.

Проте деякі речі не можна просто викинути у смітник. Зокрема це сумки та гаманці, оскільки так ви можете викинути й грошовий потік. Тобто у вас перестануть водитися кошти. Найкраще такі речі спалювати чи закопувати біля молодого дерева, яке зростає.

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Не можна викидати у смітник нижню білизну, оскільки тоді вам загрожуватимуть зради. Найкраще ці речі рвати на шматки та спалювати.

Також не можна викидати дитячі речі, оскільки їх можуть використовувати злі люди, щоб нашкодити цілій родині. Такі речі треба віддати в хороші руки, де їх носитимуть інші діти.

Не варто викидати у сміття і старе взуття. Його теж краще спалити.

Що треба говорити, коли викидаєте старі речі

Перед тим, як викинути яку річ, її треба попрати з сольовим розчином. Як відомо, сіль має магічні властивості та впливає на енергетику речей. Потім вони мають висохнути. Тільки після цього можете читати замовляння:

"За добру службу дякую, на волю відпускаю. Іншим служіть, моє щастя мені поверніть, мені – моє щастя, чужим – чуже. Амінь".

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