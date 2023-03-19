Какие старые вещи отталкивают счастье: лучше избавьтесь от них

Не стоит хранить дома старье и старые вещи. Они отнимают у человека жизненные силы и не дают чему новому/позитивному войти в дом.

UAportal рассказывает, когда лучше избавляться от старых вещей, и как это правильно делать. Если давно планировали, то не откладывайтесь в расхламление.

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Какое влияние имеют старые вещи на человека

Из-за старого старья можно увязнуть в прошлом. Это вас будет останавливать. К примеру, зачем новые туфли, если у вас старые.

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Также из-за дырявых вещей "убегает" благополучие из семьи. Если человек хорошо одет, то чувствует себя увереннее и может добиться большего.

Можно ли выбрасывать старые вещи на помойку

Из своего шкафа прежде всего нужно избавиться от следующих вещей:

дырявых носков;

бюстгальтеров, потерявших форму;

испорченных колготок;

одежда, которая вам не подходит и мала;

купальники, которые не носите;

вещи с пятнами, которые нельзя отстирать;

одежда, которая не нравится.

Однако некоторые вещи нельзя просто выбросить в помойку. В частности, это сумки и кошельки, поскольку так вы можете выбросить и денежный поток. То есть у вас перестанут водиться средства. Лучше всего такие вещи сжигать или закапывать возле растущего молодого дерева.

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Нельзя выбрасывать в мусорку нижнее белье, поскольку тогда вам будут угрожать измены. Лучше всего эти вещи рвать на куски и сжигать.

Также нельзя выбрасывать детские вещи, поскольку их могут использовать злые люди, чтобы навредить всей семье. Такие вещи нужно отдать в хорошие руки, где будут носить другие дети.

Не стоит выбрасывать в мусор и старую обувь. Его тоже лучше сжечь.

Что нужно говорить, когда выбрасываете старые вещи

Перед тем, как выбросить какую-нибудь вещь, ее надо постирать с солевым раствором. Как известно, соль обладает магическими свойствами и влияет на энергетику вещей. Затем они должны высохнуть. Только после этого можете читать заговоры:

"За хорошую службу спасибо, на свободу отпускаю. Другим служите, мое счастье мне верните, мне – мое счастье, чужим – чужое. Аминь".

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