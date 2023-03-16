Назовете беду: пять подарков, которые нельзя дарить или принимать

Не все знают об этом, но некоторые подарки категорически запрещено дарить. Они обладают негативной энергией и приносят неудачу не только тому, кому вы подарили, но и дарителю.

Какие подарки не стоит дарить или принимать в подарок читайте в материале UAportal. Среди них ножи, часы, кошелек, зеркальце и т.д.

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1. Ножи. Хоть ножи очень полезный подарок, который понадобится в хозяйстве, но не самый лучший. Поскольку с ножами связано много разных примет, обещающих неприятности, конфликты, ссоры и разлуки.

2. Часы – не самый удачный подарок. Пока они работают не несут негатива, но когда остановятся, провоцируют "черную полосу" в жизни (неудачи, проблемы на работе, дома, в отношениях).

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Также нельзя дарить и принимать в подарок часы для пожилых людей, поскольку это может вызвать проблемы со здоровьем.

Считается, что такой подарок нужно платить мелкой купюрой или монетой. Так вы якобы купите часы.

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3. Кошелек. Если дарить пустой кошелек, то это к бедности и проблемам с деньгами. Если вам сделали такой подарок, то лучшим вариантом станет его сразу вернуть.

Если вы решили все же подарить кошелек, то помните, что вещь должна быть качественной, дорогой и новой. Обязательно в середину положите монеты и крупные купюры.

4. Зеркальце. Человек, который дарит кому-то зеркало, рискует потерять свою красоту, удачу и везение. Также с таким подарком отдают неприятности и невзгоды.

Если зеркало неправильно подобрать, то это к проблемам со здоровьем и красотой. Новый владелец зеркала должен выбрать его сам.

5. Жемчуг. Нельзя дарить жемчуг и украшения из жемчуга, поскольку это до слез и печали. Женщина будет лить слезы и будет скучать, пока не лишится этого подарка.

Опасно, если женщина дарит жемчуг другой женщине. Такой жемчуг может украсть молодость, здоровье и красоту.

Также плохими приметами считается дарить перчатки, колготки, деньги в конверте, косметику, маникюрный набор, кухонные принадлежности.

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