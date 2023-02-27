Які території ЗСУ звільнять від окупантів навесні і чи спробують війська Путіна знову піти на Київ: прогноз астрологині

В Україні триває велика війна, кульмінація якої буде у лютому та березні 2023 року, проте це не означає повного завершення бойових дій. ЗСУ підуть у наступ на ворога, жодних переговорів не буде.

Про це в інтерв'ю KP.UA заявила астрологиня Анастасія Макарова. "Схід чекають дуже важкі бої. Людям краще їхати, поки є можливість. Окупанти можуть захопити ще частину областей на сході, але це не будуть великі міста. Тим більше не бачу захоплення Дніпра, Харкова, Запоріжжя", – зазначила вона.

Астрологиня підкреслила, що ЗСУ можуть деокупувати навесні Мелітополь та Маріуполь та населені пункти поряд, відкинувши війська російського диктатора Володимира Путіна. Питання повернення Донецька та Луганська затягнеться, фіналу в 2023 році не буде.

"Небезпека йде саме зі сходу. Там і будуть зосереджені всі сили. Великого наступу на півдні, півночі чи заході я не бачу, як і повторної окупації Херсона чи сусідніх населених пунктів. Але і Херсон, і області поряд постраждають від обстрілів. Пізніше війська РФ відійдуть далі. Ситуація у Херсоні буде нестабільною, але не критичною", – додала астрологиня.

За її словами, для Києва немає інших загроз, окрім ракетних обстрілів. Проте столиця України отримає потужну ППО, що дозволить закрити небо від ворожих обстрілів.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.