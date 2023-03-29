Які кольори притягнуть удачу та багатство навесні 2023: поради для всіх знаків зодіаку

Весна вважається особливим часом року, оскільки після зими прокидається не тільки природа, а й людські емоції. Багато хто прагне в цей час змінити своє життя на краще, залучити удачу і багатство.

За словами астрологів, у цьому можуть допомогти "правильні" кольори одягу та елементів декору. Так, кожен знак зодіаку матиме свій щасливий відтінок. Читайте детальніше!

Водоліям варто звернути на морські кольори, заборонені відтінки – сірий та темно-синій.

Рибам удачу принесе жовтий колір, найкращим варіантом для модниць стане total look у гірчичному кольорі.

Овни можуть сміливо вибирати білий колір, він відведе від них небезпеку та притягне грошову удачу.

Тельцям варто вибирати сріблястий, який дарує їм почуття спокою та впевненості у завтрашньому дні.

Близнюкам, щоб підвищити рівень впевненості у собі та поправити фінансове становище, варто звернути увагу на червоний колір.

Ракам рекомендують підбирати одяг у золотистих відтінках – це гарантує уродженцям знаку успіх у всіх справах.

Найкращим кольором для Левів, які завжди хочуть бути у центрі уваги, буде яскраво зелений. У такому одязі вони відчують приплив енергії та зможуть підкорити нові висоти.

Дівам варто звернути увагу на синій колір, який зробить їх раціональнішими і дозволить досягти успіхів у професійній сфері.

Ідеальним варіантом для Терезів стане холодний рожевий – він допоможе уродженцям знаку знайти другу половинку та досягти щастя в особистому житті.

Незалежним Скорпіонам підійдуть усі відтінки бежевого, який вважається кольором влади та фінансового успіху.

Стрільцям, які люблять виділятися з натовпу, варто робити ставку на помаранчевий. Він приверне удачу і покаже, що всі мрії можуть стати реальністю.

Козерогам підійде фіолетовий, який мотивує їх та сприяє кар'єрним успіхам.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.