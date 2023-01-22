Які умови виїзду за кордон для осіб, які супроводжують людей з інвалідністю

Мінреінтеграції розповіло про умови виїзду з України для осіб, які супроводжують людей з інвалідністю

В Мінреінтеграції назвали умови виїзду за кордон для громадян, які супроводжують людей з інвалідністю.Також у заяві зробили важливий наголос на тому, що право на виїзд за кордон під час воєнного стану мають особи з I чи II групами інвалідності.

Виїхати за кордон вони можуть разом з особами, що їх супроводжують. Ними можуть бути рідні, або особи, які доглядають за людьми з певними фізичними обмеженнями.

Якщо ви супроводжуєте за кордон людину з інвалідністю, у вас мають бути документи, що підтверджують:

родинні зв’язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

інвалідність особи (пенсійне посвідчення або довідка про групу та причину інвалідності);

спільне проживання (витяг про місце реєстрації);

здійснення догляду за особою з інвалідністю (посвідчення про отримання компенсації).

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