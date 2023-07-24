Які речі категорично не можна зберігати на балконі: можуть зіпсуватись чи призвести до пожежі

Коли у квартирі обмежений простір, багато людей використовують балкон як додаткове місце для зберігання, де складають все - від поламаної техніки до консервації. Проте варто уникати перетворення балкона на смітник. Давайте розглянемо, які речі краще не зберігати на балконі та з яких причин.

Газові балони та піротехніка можуть стати потенційною причиною пожежі та вибуху. Тому зберігання таких речей на балконі заборонено. Вони мають зберігатись в темному, сухому приміщенні, недоступному для сонячних променів.

Легкозаймисті рідини, такі як бензин і ацетон, також не підходять для зберігання на балконі через ризик пожежі. Якщо вони необхідні для побутових потреб, слід зберігати їх у правильній тарі та захищеному від сонячних променів місці.

Деякі будматеріали, наприклад, штукатурка і цемент, можуть зіпсуватися через сирість, якщо їх зберігати на балконі.

Балкон не є місцем для сміття, оскільки від нього йде неприємний запах, і воно приваблює гризунів і комах, що можуть бути розносниками інфекцій.

Часті перепади температури та сонячні промені можуть зіпсувати харчові продукти, спричинити розвиток бактерій та неприємний запах.

Зберігання велосипеда або самокату на балконі може призвести до пошкодження деяких деталей через вплив вологості або сонця.

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Велика вологість на балконі може призвести до утворення плісняви на взутті та одязі, тому не рекомендується зберігати несезонний одяг на балконі.

Краще використовувати балкон як затишне місце для відпочинку, і уникати зберігання там речей, що можуть зіпсуватися або стати причиною небезпеки.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити свій балкон комфортним.

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