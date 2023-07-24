Какие вещи категорически нельзя хранить на балконе: могут испортиться или привести к пожару

Когда в квартире ограничено пространство, многие используют балкон как дополнительное место для хранения, где составляют все - от поломанной техники до консервации. Однако следует избегать превращения балкона в свалку. Давайте рассмотрим, какие вещи лучше не хранить на балконе и по каким причинам.

Газовые баллоны и пиротехника могут стать потенциальной причиной пожара и взрыва. Поэтому хранение таких вещей на балконе запрещено. Они должны храниться в темном сухом помещении, недоступном для солнечных лучей.

Легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин и ацетон, также не подходят для хранения на балконе из-за риска пожара. Если они необходимы для бытовых нужд, следует хранить их в правильной таре и защищенном от солнечных лучей месте.

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Некоторые стройматериалы, например штукатурка и цемент, могут испортиться из-за сырости, если их хранить на балконе.

Балкон не является мусорным местом, поскольку от него исходит неприятный запах, и он привлекает грызунов и насекомых, которые могут быть разносчиками инфекций.

Частые перепады температуры и солнечные лучи могут испортить пищевые продукты, вызвать развитие бактерий и неприятный запах.

Хранение велосипеда или самоката на балконе может привести к повреждению некоторых деталей из-за воздействия влажности или солнца.

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Большая влажность на балконе может привести к образованию плесени на обуви и одежде, поэтому не рекомендуется хранить несезонную одежду на балконе.

Лучше использовать балкон как уютное место для отдыха, и избегать хранения вещей, которые могут испортиться или стать причиной опасности.

Напомним, мы уже писали, как сделать свой балкон комфортным.

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