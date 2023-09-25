Які речі не можна зберігати на балконі: це може бути небезпечно

Які речі не можна тримати на балконі

У більшості квартир балкон використовується як комора для зберігання різних речей, які рідко використовують господарі. Але це вкрай неправильний підхід до цього простору.

Деякі з цих речей не лише некорисні, але й потенційно небезпечні для зберігання на балконі. Видання "Телеграф" розповідає про речі, які категорично не можна зберігати на балконі.

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1. Газові балони та вибухові речовини

Газові балони та піротехніка можуть стати причиною пожежі та вибуху у будь-який момент. Тому зберігати їх на балконі заборонено. Газові балони слід зберігати у темному, сухому і недоступному для сонячних променів місці, але ніколи не на балконі. Та ж сама заборона стосується і піротехніки, використання якої заборонене в більшості країн, включаючи Україну.

2. Легкозаймисті рідини

Бензин, газ, ацетон та інші хімічні речовини не повинні зберігатися на балконі, оскільки вони можуть викликати пожежу. Якщо вам дійсно потрібні ці речовини у побуті, слід зберігати їх у правильних контейнерах та в місці, де вони будуть захищені від прямих сонячних променів.

3. Будматеріали

Деякі будматеріали, такі як штукатурка та цемент, можуть стати непридатними для використання, якщо їх вплинуть волога та сонячні промені. Тому краще уникати їх зберігання на балконі.

4. Сміття

Зберігати сміття на балконі – це погана практика, яка викликає неприємні запахи та приваблює гризунів та комах, що можуть бути розносниками інфекцій.

5. Харчові продукти

Навіть якщо балкон здається ідеальним місцем для зберігання продуктів, перепади температури та сонячні промені можуть вплинути на смак та якість продуктів, а також сприяти розвитку бактерій та неприємному запаху.

6. Меблі з натурального дерева та папір

Зберігання предметів інтер'єру з натурального дерева на балконі може призвести до деформацій, тріщин та погіршення їх зовнішнього вигляду через перепади температури, вологості та сонячні промені. Тому краще уникати зберігання на балконі документів, фотографій та книг, оскільки вони можуть вицвісти чи покритися пліснявою від вологості.

7. Велосипеди та самокати

Навіть невеликі засоби пересування, такі як велосипеди та самокати, не рекомендується зберігати на балконі, оскільки вологість може зіпсувати деякі їх деталі.

8. Взуття та одяг

Зберігати несезонне взуття та одяг на балконі не є найкращою ідеєю, оскільки висока вологість може спричинити утворення плісняви, яка зіпсує речі.

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