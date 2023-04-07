Якою буде комендантська година на Великдень у різних областях
В Україні християни скоро святкуватимуть одне з найбільших свят – Великдень. У 2023 році католицький Великдень припадає на 9 квітня, а православний – на 16 квітня.
Втім, через воєнний стан в Україні запроваджено комендантську годину. Влада не стала скасовувати чи корегувати обмеження на Великдень.
У різних областях комендантська година має свої часові межі, затверджені місцевими військовими адміністраціями. Зокрема:
- Київ та область – комендантська година з 00:00 до 05:00;
- Вінниця та область – з 00:00 до 05:00;
- Луцьк та Волинська область – з 00:00 до 05:00;
- Дніпро та область – з 00:00 до 05:00;
- Донецька область – з 21:00 до 05:00;
- Житомир та область – з 00:00 до 05:00;
- Ужгород та Закарпатська область – комендантська година відсутня;
- Запоріжжя та область – з 23:00 до 05:00;
- Івано-Франківськ та область – з 00:00 до 05:00;
- Кропивницький та Кіровоградська область – з 23:00 до 05:00;
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- Луганська область – з 21:00 до 05:00;
- Львів та область – з 00:00 до 05:00;
- Миколаїв та область – з 00:00 до 05:00;
- Одеса та область – з 00:00 до 05:00;
- Полтава та область – з 00:00 до 04:00;
- Рівне та область – з 00:00 до 05:00;
- Суми та область – з 23:00 до 04:00;
- Тернопіль та область – з 23:00 до 05:00;
- Харків та область – з 23:00 до 05:00;
- Херсон та область – з 20:00 до 06:00;
- Хмельницький та область – з 00:00 до 05:00;
- Черкаси та область – з 00:00 до 04:00;
- Чернігів та область – з 00:00 до 04:00;
- Чернівці та область – з 00:00 до 05:00.
Під час комендантської години не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях. Виходити можна лише, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що Чистий Четвер – це одне з великодніх свят, яке передує самому Великодню. У 2023 році католики відмічатимуть його 6 квітня, а православні – 13 квітня.
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