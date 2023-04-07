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Суспільство

Якою буде комендантська година на Великдень у різних областях

Анастасія Крищук

Якою буде комендантська година на Великдень у різних областях

В Україні християни скоро святкуватимуть одне з найбільших свят – Великдень. У 2023 році католицький Великдень припадає на 9 квітня, а православний – на 16 квітня.

Втім, через воєнний стан в Україні запроваджено комендантську годину. Влада не стала скасовувати чи корегувати обмеження на Великдень.

У різних областях комендантська година має свої часові межі, затверджені місцевими військовими адміністраціями. Зокрема:

  • Київ та область – комендантська година з 00:00 до 05:00;
  • Вінниця та область – з 00:00 до 05:00;
  • Луцьк та Волинська область – з 00:00 до 05:00;
  • Дніпро та область – з 00:00 до 05:00;
  • Донецька область – з 21:00 до 05:00;
  • Житомир та область – з 00:00 до 05:00;
  • Ужгород та Закарпатська область – комендантська година відсутня;
  • Запоріжжя та область – з 23:00 до 05:00;
  • Івано-Франківськ та область – з 00:00 до 05:00;
  • Кропивницький та Кіровоградська область – з 23:00 до 05:00;

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  • Луганська область – з 21:00 до 05:00;
  • Львів та область – з 00:00 до 05:00;
  • Миколаїв та область – з 00:00 до 05:00;
  • Одеса та область – з 00:00 до 05:00;
  • Полтава та область – з 00:00 до 04:00;
  • Рівне та область – з 00:00 до 05:00;
  • Суми та область – з 23:00 до 04:00;
  • Тернопіль та область – з 23:00 до 05:00;
  • Харків та область – з 23:00 до 05:00;
  • Херсон та область – з 20:00 до 06:00;
  • Хмельницький та область – з 00:00 до 05:00;
  • Черкаси та область – з 00:00 до 04:00;
  • Чернігів та область – з 00:00 до 04:00;
  • Чернівці та область – з 00:00 до 05:00.

Під час комендантської години не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях. Виходити можна лише, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що Чистий Четвер – це одне з великодніх свят, яке передує самому Великодню. У 2023 році католики відмічатимуть його 6 квітня, а православні – 13 квітня.

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Суспільство