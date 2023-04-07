Якою буде комендантська година на Великдень у різних областях

В Україні християни скоро святкуватимуть одне з найбільших свят – Великдень. У 2023 році католицький Великдень припадає на 9 квітня, а православний – на 16 квітня.

Втім, через воєнний стан в Україні запроваджено комендантську годину. Влада не стала скасовувати чи корегувати обмеження на Великдень.

У різних областях комендантська година має свої часові межі, затверджені місцевими військовими адміністраціями. Зокрема:

Київ та область – комендантська година з 00:00 до 05:00;

Вінниця та область – з 00:00 до 05:00;

Луцьк та Волинська область – з 00:00 до 05:00;

Дніпро та область – з 00:00 до 05:00;

Донецька область – з 21:00 до 05:00;

Житомир та область – з 00:00 до 05:00;

Ужгород та Закарпатська область – комендантська година відсутня;

Запоріжжя та область – з 23:00 до 05:00;

Івано-Франківськ та область – з 00:00 до 05:00;

Кропивницький та Кіровоградська область – з 23:00 до 05:00;

Читайте також: Вербна неділя 2023: традиції та заборони свята

Луганська область – з 21:00 до 05:00;

Львів та область – з 00:00 до 05:00;

Миколаїв та область – з 00:00 до 05:00;

Одеса та область – з 00:00 до 05:00;

Полтава та область – з 00:00 до 04:00;

Рівне та область – з 00:00 до 05:00;

Суми та область – з 23:00 до 04:00;

Тернопіль та область – з 23:00 до 05:00;

Харків та область – з 23:00 до 05:00;

Херсон та область – з 20:00 до 06:00;

Хмельницький та область – з 00:00 до 05:00;

Черкаси та область – з 00:00 до 04:00;

Чернігів та область – з 00:00 до 04:00;

Чернівці та область – з 00:00 до 05:00.

Під час комендантської години не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях. Виходити можна лише, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що Чистий Четвер – це одне з великодніх свят, яке передує самому Великодню. У 2023 році католики відмічатимуть його 6 квітня, а православні – 13 квітня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!