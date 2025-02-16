Яким буде тариф на газ з 1 березня: названо вартість кубометра

З 1 березня в Україні для 98% домогосподарств тариф на природний газ залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Ціна блакитного палива залишиться без змін.

Як повідомляє OBOZ.UA, для підвищення тарифу до завершення воєнного стану необхідно внести зміни до законодавства. Це означає, що рішення має пройти через парламент і отримати підпис президента. Однак провести таку непопулярну ініціативу через Верховну Раду вкрай непросто.

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Крім "Нафтогазу", в Україні функціонує ще кілька компаній, що постачають блакитне паливо. Проте приблизно 98% побутових споживачів використовують послуги саме "Нафтогаз". Водночас, навіть після скасування мораторію на підвищення тарифів, немає гарантії, що з'являться економічні передумови для зміни вартості газу. Це залежатиме від рівня споживання, обсягів видобутку та інших факторів.

У Міністерстві енергетики та "Нафтогазі" запевняють, що запасів газу достатньо для проходження опалювального сезону. "Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт і тепло в оселях українців – головний пріоритет нашої роботи", – заявляють у "Нафтогазі", коментуючи прогнози щодо можливого дефіциту газу. У Міненерго також переконані: попри щорічні побоювання щодо нестачі палива, жодних проблем не виникне.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пільгові тарифи на газ для військових.

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