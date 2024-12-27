Яким буде тариф на світло після Нового року: подробиці

У 2024 році українці вже зазнали впливу підвищення тарифів на електроенергію. З початком нового бюджетного року на них чекають оновлені тарифи та комунальні платежі.

Проте з 1 січня 2025 року в Україні тариф на електроенергію залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Ця ставка діятиме щонайменше до кінця опалювального періоду, пише "24 Канал".

Власники багатозонних лічильників електроенергії мають можливість зменшити свої витрати. Зокрема, при використанні двозонного тарифу, вартість електроенергії, спожитої з 23:00 до 7:00, становитиме лише 2,16 гривні за кіловат-годину.

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Домогосподарства з тризонними лічильниками оплачують електроенергію за наступними тарифами:

У нічний час (з 23:00 до 7:00) вартість складає 1,728 гривні за кіловат-годину.

У напівпікові години (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00) тариф встановлено на рівні 4,34 гривні за кіловат-годину.

У години пік (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) ціна зростає до 6,48 гривні за кіловат-годину.

Варто зазначити, що тризонний лічильник найкраще підходить для домогосподарств зі значним споживанням електроенергії, якщо є можливість уникати пікових годин. Раціональне використання електроенергії та контроль часу її споживання відіграють ключову роль у досягненні максимальної економії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що уряд встановив пільгові тарифи на електроенергію для окремої категорії споживачі.

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