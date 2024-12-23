Уряд встановив пільгові тарифи на електроенергію для окремої категорії споживачі: кого стосується

Кабінет Міністрів зобов’язав енергетичні компанії впроваджувати пільгові фіксовані тарифи на електроенергію за визначених умов. Такі тарифи призначені для побутових споживачів, які проживають у багатоквартирних будинках без газифікації природним газом.

Крім того, для отримання вказаної пільги у цих будинках мають бути відсутні або не функціонувати централізоване чи автономне теплопостачання, що використовує інші енергоносії, окрім електроенергії. Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише "Судово-юридична газета".

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Уряд вніс корективи до додатку 3 "Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів" у рамках Положення про виконання спеціальних обов’язків учасниками ринку електроенергії з метою забезпечення суспільних інтересів у процесі його функціонування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина українців втратить субсидії на комунальні послуги.

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