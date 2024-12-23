Правительство установило льготные тарифы на электроэнергию для отдельной категории потребителей: кого касается

Кабинет Министров обязал энергетические компании внедрять льготные фиксированные тарифы на электроэнергию при определенных условиях. Такие тарифы предназначены для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах без газификации природным газом.

Кроме того, для получения указанной льготы в этих домах должны отсутствовать или не функционировать централизованное или автономное теплоснабжение, использующее другие энергоносители, кроме электроэнергии. Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет "Судебно-юридическая газета".

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Правительство внесло коррективы в приложение 3 "Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей" в рамках Положения о выполнении специальных обязанностей участниками рынка электроэнергии с целью обеспечения общественных интересов в процессе его функционирования.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть украинцев потеряет субсидии на коммунальные услуги.

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