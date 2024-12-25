Дехто з українських пенсіонерів може не платити за комунальні послуги: кого стосується

Деякі українські пенсіонери можуть отримати повне звільнення від оплати за житлово-комунальні послуги. Дана пільга надається особам, які працювали у визначених галузях і мають невисокий рівень доходу.

Кабмін України затвердив порядок, що визначає механізм надання пільг пенсіонерам. Він закріплений у постанові уряду "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї". Про це пише "24 Канал".

Відповідно до постанови уряду, повне звільнення від оплати комунальних послуг у розмірі 100% надається:

вчителі,

бібліотекарі,

медичні працівники,

працівники культури, що мешкають у сільській місцевості.

Ці категорії громадян мають право на повну компенсацію витрат за житлово-комунальні послуги.

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Які ще форми державної підтримки існують для пенсіонерів

Більшість пенсіонерів можуть скористатися субсидіями, що частково покривають витрати на житлово-комунальні послуги. Розмір цієї підтримки залежить від загального доходу пенсіонера та вартості послуг.

Для мешканців будинків без централізованого опалення передбачено особливі умови. Вони можуть отримати субсидію для придбання твердого палива. Ця фінансова допомога надається один раз на рік, а її максимальний розмір може складати до 21 000 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина українців втратить субсидії на комунальні послуги.

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