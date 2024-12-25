Некоторые из украинских пенсионеров могут не платить за коммунальные услуги: кого касается

Некоторые украинские пенсионеры могут получить полное освобождение от оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Данная льгота предоставляется лицам, которые работали в определенных отраслях и имеют невысокий уровень дохода.

Кабмин Украины утвердил порядок, определяющий механизм предоставления льгот пенсионерам. Он закреплен в постановлении правительства "Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи". Об этом пишет "24 Канал".

Согласно постановлению правительства, полное освобождение от оплаты коммунальных услуг в размере 100% предоставляется:

учителя,

библиотекари,

медицинские работники,

работники культуры, проживающие в сельской местности.

Эти категории граждан имеют право на полную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги.

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Какие еще формы государственной поддержки существуют для пенсионеров

Большинство пенсионеров могут воспользоваться субсидиями, которые частично покрывают расходы на жилищно-коммунальные услуги. Размер этой поддержки зависит от общего дохода пенсионера и стоимости услуг.

Для жителей домов без централизованного отопления предусмотрены особые условия. Они могут получить субсидию для приобретения твердого топлива. Эта финансовая помощь предоставляется один раз в год, а ее максимальный размер может составлять до 21 000 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть украинцев потеряет субсидии на коммунальные услуги.

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