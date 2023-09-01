Яким народним способом можна легко прибрати накип з чайника

Регулярне очищення кухонного інвентарю – ключовий аспект для забезпечення оптимального функціонування та збереження якості продуктів. Не варто забувати про догляд за чайником, адже з часом у ньому може утворюватися накип, який негативно впливає на якість води, яку ви кип'ятите.

Про це повідомили в Pixel. Проте від накипу можна з легкістю позбутися за допомогою народного способу.

Для того, щоб позбутися від накипу в чайнику, господині рекомендують використати лимонну кислоту. Зокрема, процес чищення дуже простий і не забере багато часу.

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Спочатку треба наповнити чайник водою та додати 2-3 столові ложки лимонної кислоти. Після цього увімкніть плиту і чекайте, поки вода почне кипіти. Коли це станеться, вимкніть плиту та дозвольте воді охолонути.

Потім воду треба злити, долити свіжу та повторити процедуру з кип'ятінням. Важливо залишити воду в чайнику на півгодини-годину, щоб лимонна кислота могла добре вплинути на накип. Після цього воду можна злити, а чайник вимити звичайним способом – за допомогою губки та миючого засобу. Після цього необхідно ретельно промити чайник під проточною водою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільш раціональні способи очищення чайника від накипу.

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