Якими будуть пенсії у лютому 2023 року та чи буде підвищення виплат

Пенсія в Україні - чи збільшиться пенсія в лютому 2023 році

У лютому 2023 році не планується проведення індексацій пенсій. Тому виплати будуть такими, як і січневі.

Як пише портал "На пенсії", мінімальна пенсія становить 2 093 гривень та дорівнює прожитковому мінімуму. Водночас максимальна пенсія становить 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, тобто 20 920 гривень.

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Не потрібно забувати про доплати, які отримують пенсіонери різного віку:

віком до 70 років – розмір доплати становить 300 гривень,

віком від 75 років – розмір щомісячної доплати 456 гривень,

віком від 80 років – щомісячна доплата становить 579 гривень.

У березні 2023 року уряд планує проіндексувати ці надбавки.

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Зауважимо, що за січень на виплату пенсій через "Укрпошту" направили 9,3 млрд гривень. Було доставлено 89,7% профінансованих сум та ще 41,1 млрд гривень – через уповноважені банки, вже 100% зараховано на рахунки пенсіонерів.

У 2022 році уряд, попри війну, провів усі заплановані перерахунки пенсій. Проте цього року ситуація з підвищенням пенсій трохи гірша, зокрема через воєнний стан.

За інформацією Мінсоцполітики, у 2023 році уряд обов'язково знайде кошти для індексації пенсій у березні. Вона торкнеться більшості українських пенсіонерів. Точний відсоток підвищення стане відомим тільки в кінці лютого – на початку березня.

На думку незалежних експертів, пенсії мають переглянути на щонайменше 24%, але в урядових прогнозах сума в рази менша.

Крім цього, прожитковий мінімум, розмір якого впливає на багато видів пенсійних та соціальних виплат заморожено та становить 2093 гривні. Востаннє його підвищували 1 грудня 2022 року, таким він залишиться протягом усього 2023 року.

А це означає, що не передбачається підвищення пенсій у лютому та інших місяцях, окрім індексації та квітневого перерахунку пенсійних виплат працюючим пенсіонерам.

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Нагадаємо, що деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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