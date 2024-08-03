Яке покарання загрожує за непристібнутий пасок безпеки: пояснення юриста

Порушення норм використання ременів безпеки в автомобілі тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді грошового стягнення. Про це повідомила Єлизавета Коць, керуюча партнерка адвокатського бюро "Коць та партнери "Де факто", у розмові з РБК-Україна.

Відповідно до ч. 5 ст. 121 КУпАП, за недотримання правил користування ременями безпеки передбачено штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що наразі складає 510 гривень. Юристка наголосила, що згідно з ПДР, водій відповідає не лише за власну безпеку, але й за безпеку пасажирів. Штраф може бути накладено як на водія, який перевозив непристебнутого пасажира, так і на самого пасажира.

Коць зазначила, що у випадку з таксі, якщо пасажир відмовляється пристебнутися, водій має право відмовити у наданні послуги перевезення. Експертка також звернула увагу на тривожну статистику: кожен другий водій в Україні нехтує правилами безпеки і не контролює, чи пристебнулися пасажири.

Щодо кримінальної відповідальності, ст. 286 Кримінального кодексу передбачає покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості або смерті. Санкції варіюються від штрафу до позбавлення волі, залежно від тяжкості наслідків.

Важливо зазначити, що ця стаття стосується всіх видів механічних транспортних засобів, включаючи автомобілі, трактори, трамваї, тролейбуси та мотоцикли.

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