Яку рослину посадити вдома, щоб відлякати павуків

Зараз ми поговоримо про одну з найменш приємних тем – павуків, і як можна позбавитися від них у вашому домі. Павуки не завжди викликають радість навіть у тих, хто не страждає від арахнофобії. Ось деякі поради, які допоможуть вам вигнати павуків з вашого помешкання.

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Чи знали ви, що в одному будинку може жити приблизно 1500 павуків? Це досить вражаюча цифра, і вона може викликати тривогу. Проте є простий спосіб позбутися непроханих гостей, пише Ukr.media.

Павуків відлякують різні аромати, такі як оцет, каштан, апельсини та інші цитрусові, а також лісові горіхи (деякі навіть розминають їх і розсипають у кімнатах). Але найефективніше для відлякування павуків використовувати аромат м'яти. Зауважте, що ця рослина також не подобається мишам і комарам, тож вона є корисною для вас, якщо у вас такі проблеми.

Ви не повинні розсипати м'яту по всьому будинку. Достатньо мати один горщик з м'ятою, і він допоможе вам позбутися павуків. Розмістіть цей горщик у кожному приміщенні, і ви помітите, що кількість павуків значно зменшилася.

Крім цього, у вас завжди буде свіжа м'ятна трава для чаю. М'ята добре росте і проста в догляді. Ви можете вибрати різні види м'яти, такі як імбирна, карамельна, перцева, шоколадна, яблучна і навіть апельсинова. Вони мають свої особливі смакові якості і можуть бути використані для різних страв і напоїв. Таким чином, ви можете відлякувати павуків і насолоджуватися свіжими ароматами м'яти в одній особі.

Раніше вчені показали, як паразит виривався з тіла павука.

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