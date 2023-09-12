Какое растение посадить дома, чтобы отпугнуть пауков

Сейчас мы поговорим об одной из самых приятных тем – пауков, и как можно избавиться от них в вашем доме. Пауки не всегда вызывают радость даже у тех, кто не страдает арахнофобией. Вот некоторые советы, которые помогут вам выгнать пауков из вашего дома.

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Знали ли вы, что в одном доме может жить около 1500 пауков? Это довольно поразительная цифра, и она может вызвать тревогу. Однако есть простой способ избавиться от незваных гостей, пишет Ukr.media.

Пауков отпугивают разные ароматы, такие как уксус, каштан, апельсины и другие цитрусовые, а также лесные орехи (некоторые даже разминают их и рассыпают в комнатах). Но наиболее эффективно для отпугивания пауков использовать аромат мяты. Заметьте, что это растение также не нравится мышам и комарам, поэтому оно полезно для вас, если у вас такие проблемы.

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Вы не должны рассыпать мяту по всему дому. Достаточно иметь один горшок с мятой, и он поможет вам избавиться от пауков. Разместите этот горшок в каждом помещении и вы заметите, что количество пауков значительно уменьшилось.

Кроме этого, у вас всегда будет свежая мятная трава для чая. Мята хорошо растет и проста в уходе. Вы можете выбрать разные виды мяты, такие как имбирная, карамельная, перечная, шоколадная, яблочная и даже апельсиновая. Они обладают особыми вкусовыми качествами и могут быть использованы для различных блюд и напитков. Таким образом, вы можете отпугивать пауков и наслаждаться свежими ароматами мяты в одном лице.

Ранее учёные показали, как паразит вырывался из тела паука.

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