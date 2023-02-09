Якого кольору має бути гаманець, щоб залучити в життя власника гроші та удачу: гороскоп

Багато людей хотіли б стати улюбленцями удачі, щоб усе виходило само собою, а доходи лише тішили. Однак реальність часто стає приводом для смутку, хоча є шанс виправити ситуацію.

За словами астрологів, залучити в життя багатство та удачу допоможе "правильний" колір гаманця. І у кожного знаку зодіаку він свій.

Овни легко заробляють гроші, але так само легко їх і витрачають. Їхній ідеальний колір гаманця – червоний. Але якщо уродженці знаку хочуть стати стриманішими у плані використання бюджету та накопичити кошти – лимонний чи рожевий.

Тельці повинні звернути увагу на зелений гаманець – це забезпечить стабільний дохід. Заборонений колір – жовтий, спричинить збитки.

Близнюки рідко стають багатіями, оскільки матеріальні блага для них не першому місці. Однак грошовий потік у їхнє життя допоможе залучити жовтий гаманець.

Раки вважаються ощадливими, вони не витратять зайвої копійки. Білий чи червоний гаманець допоможе їм у прагненні забезпечити собі та сім'ї фінансову стабільність.

Леви люблять розкіш, адже ними керує Сонце. Вони можуть багато заробляти, але так само легко витрачають гроші. Гаманець золотого кольору може допомогти у накопиченні багатства. Синій, навпаки, сприятиме втраті грошей.

Діви завжди ретельно планують свій бюджет, але щоб залучити у життя фінансову удачу, варто звернути увагу на синій гаманець. Зелений, жовтий та червоний – заборонені для них, оскільки призведуть до збитків.

Терезам доводиться багато трудитися, щоб заробити пристойну суму, тому вони знають ціну грошам. Щасливий колір гаманця для них – білий. Світло-блакитний та зелений також підійдуть. Чорний може принести нещастя.

Скорпіонові потрібен енергійний колір, щоб працювати та заробляти. Найкращий вибір для них – червоний, помаранчевий чи темно-коричневий гаманець. Зелений залучить у життя проблеми.

Стрільці легко приваблюють багатство у своє життя, але не піклуються про матеріальні речі, вони шукають гострих відчуттів. Колір гаманця, який допоможе їм досягти фінансових цілей, – помаранчевий та насичено-жовтий. Хакі та фіолетовий принесуть невдачу.

Козероги звикли все планувати на крок уперед, спонтанні покупки – це зовсім не про них. Ідеальний гаманець для цього знаку зодіаку має бути кольору хакі або коричневого. Заборонені кольори – червоний та золотий.

Водолії дуже творчі особи, які в житті можуть піти зовсім різними шляхами: це може привести їх як до багатства, так і до бідності. Гроші до них притягатиме гаманець світло-блакитного кольору. Невдачі може принести гаманець чорного чи коричневого кольору.

Риби надзвичайно чутливі. Щасливий колір гаманця для них оранжевий, жовтий та рожевий. Заборонені – чорний та бордовий.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.