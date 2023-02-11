Який автомобіль підходить вам за знаком зодіаку: гороскоп

Вибір автомобіля є дуже відповідальним процесом, адже важливо не помилитися як з ціною, так і з його особливостями. Якщо одні люблять потужні та динамічні машини, то іншим до вподоби компактні моделі.

За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. Дізнайтесь, яке авто підходить вам!

Для Овнів головне у машині – потужний двигун. Уродженці знаку знаються на всіх тонкощах авто, тому їм підійдуть Subaru Impreza WRX, Impreza Sport Wagon, Toyota Selica, Honda S2000, Chevrolet Corvette Z06.

Тельці багато часу проводять у дорозі, але ганяти на максимальних швидкостях їм не до вподоби. Вони майстри на всі руки і можуть лагодити своє авто. Їм підійдуть автомобілі Opel, Volvo, Toyota, Subaru, Mitsubishi.

Близнюки – добрі водії, які можуть навіть працювати у таксі. Вони зберігають спокій у складних ситуаціях та легко запобігають аварійним ситуаціям. Найкращі авто для них – Audi, Ford, Kia Cerato 1, VW Polo. Близнюкам, які можуть дозволити собі розкішну машину, підійдуть Lexus, Bentley, Rolls Royce.

Для Раків машина – це їхній другий дім, вони дуже дбають про своє авто та не забувають про планові техогляди. Для них важливо, щоб усе було гаразд. При виборі авто їх непокоїть, щоб багажник був містким. Ракам підійдуть авто Nissan та BMW.

Машина Левів має бути потужною та швидкісною – Nissan, Chevrolet, Hyundai, Ford Fiesta, Skoda Octavia. Також непоганим вибором стануть Alfa Romeo та Fiat.

Для Дів важливо, щоб автомобіль мав великий функціонал і переконливі технічні параметри. Наприклад, Infiniti FX, BMW I серії.

Терези цінують авто за естетичний вигляд та місткість. Найкращий вибір для них – Honda Legend, Mitsubishi Lancer, Nissan Qashqai. Варто звернути увагу на Mercedes, BMW, Alfa Romeo.

Скорпіони найбільше цінують швидкість, їм важливо знати, що їхньому авто все під силу. Їм потрібно звернути увагу на автомобільні BMW, Mercedes, Honda Legend, Honda Jazz, Lexus, Opel. З Ford можуть виникнути проблеми.

Для Терезів, які люблять порушувати правила, хоч і шукають балансу в житті, найкращим вибором стане Porches 911. Але також підійдуть Chevrolet Aveo, Renault Latitude, Skoda Superb або Fiat Croma Kombi.

Справжні далекобійники народжуються під знаком Стрільця. Вони люблять авто і з радістю вчать водити інших. Їм варто звернути увагу на Renault Megane, BMW, Ford Focus, Fiat Doblo.

Козероги розбивають свої машини частіше, ніж інші знаки зодіаку. Вони не надто надійні водії. Тим не менш, найкращим вибором для них стануть Mitsubishi та Toyota Land Cruiser.

Водоліїв цікавлять різні технологічні новинки, проте вони можуть багато знати про автомобілі в цілому, але майже нічого про свою машину. Крім того, вони ніколи не ремонтують авто. Їм підійдуть BMW, Honda, Volvo.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.