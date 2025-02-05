Якою буде пенсія українців, які отримували мінімальну зарплату

Розмір пенсії визначається рядом чинників. Зокрема, він залежить від тривалості страхового стажу, середнього рівня заробітної плати за три роки перед виходом на пенсію, а також від загальної суми сплачених внесків.

Якщо заробітна плата була мінімальною, то й пенсійна виплата буде невеликою. Про це повідомляє UAportal із посиланням на Пенсійний фонд України.

Якщо людина має повний страховий стаж, її пенсія при мінімальній зарплаті повинна становити не менше 40% від цієї суми. Наразі це 40% від 8 000 гривень, тобто 3 200 гривень.

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Однак, відповідно до встановлених норм, фактичний мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим за 3 370 гривень.

"За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж: у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність", – зазначається у повідомленні ПФУ.

Варто зауважити, що на сьогодні розмір пенсії визначається з урахуванням страхового стажу та віку пенсіонера.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у декого з українських пенсіонерів зростуть виплати майже на 1000 грн у лютому.

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