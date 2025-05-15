Який поверх краще обрати при купівлі квартири, щоб це стало вдалою інвестицією

Один із критеріїв, на який звертають увагу українці при виборі житла – це поверх, на якому розташована квартира. Після початку повномасштабної війни попит на житло на верхніх поверхах помітно знизився через загрози безпеці. Хоча раніше такі квартири цінувалися за розкішні панорамні види.

Те, який поверх обрати для проживання, залежить від низки обставин. Важливо враховувати тип будівлі, спосіб життя, сімейний склад і індивідуальні потреби. Про це пише UAportal з посиланням на "Новини.LIVE".

Перші поверхи

За словами фахівців платформи "OLX Нерухомість", перші поверхи мають чимало плюсів, попри поширені упередження. Вони є комфортним варіантом для сімей із дітьми, людей похилого віку або з обмеженими можливостями. Жителям не потрібно користуватись ліфтом чи підніматися сходами, а в разі надзвичайної ситуації можна швидко евакуюватися з будинку.

Втім, існують і мінуси, серед яких:

недостатня кількість денного світла;

вогкість, особливо в старих будівлях через близькість до підвалу;

потреба у додаткових заходах безпеки (наприклад, ґрати чи сигналізація);

шум з вулиці.

Якщо будівля знаходиться біля дороги з інтенсивним рухом, квартири на перших поверхах часто віддають під комерційні приміщення.

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Верхні поверхи

Житло на останніх поверхах приваблює мальовничими краєвидами та великою кількістю природного світла. Водночас є низка важливих нюансів:

у разі несправності ліфта підніматися доведеться пішки, що складно, особливо для родин із дітьми;

евакуація або спуск до укриття в екстрених ситуаціях, як-от пожежа, займає більше часу;

під час перебоїв з електроенергією важлива наявність резервного джерела живлення.

Перш ніж купувати квартиру на верхньому поверсі, варто з’ясувати, чи є в будинку генератор для роботи ліфтів і наскільки ефективна система вентиляції.

Середні поверхи як оптимальний варіант

Поверхи з 4-го по 8-й у багатоповерхових будинках часто називають найзручнішими для більшості покупців. Це пояснюється кількома чинниками:

менше шуму з вулиці порівняно з нижніми поверхами;

у разі несправного ліфта піднятися пішки ще не надто складно;

хороше природне освітлення та чистіше повітря, ніж на перших поверхах;

евакуація з таких поверхів швидша, ніж з верхніх;

у старих будівлях на цих поверхах зазвичай стабільний тиск води та опалення.

Завдяки таким перевагам квартири на середніх поверхах легше реалізувати – як для продажу, так і для оренди.

Раніше ми розповідали, яке житло має найбільший попит у 2025 році.

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