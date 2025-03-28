Якій категорії пенсіонерів підвищать пенсії на 3000 гривень: відповідь ПФУ

У 2025 році в Україні підвищили мінімальні пенсійні виплати для окремих категорій пенсіонерів, зокрема для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які отримують пенсії за інвалідністю. З березня 2025 року мінімальні виплати для чорнобильців проіндексували на 11,5%.

Для осіб, які отримали інвалідність через каліцтво або захворювання, спричинені Чорнобильською катастрофою, встановлені такі мінімальні розміри пенсій: для І групи – 9 855,71 грн, для ІІ групи – 7 884,57 грн, а для ІІІ групи – 6 077,70 грн. Про це повідомили в управлінні Пенсійного фонду України.

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Водночас ліквідатори аварії на ЧАЕС отримали суттєвіше підвищення виплат. Мінімальні пенсії для них становлять: для І групи – 17 486,6 грн, для ІІ групи – 13 989,28 грн, а для ІІІ групи – 10 491,96 грн.

У Пенсійному фонді зазначили, що такі пенсії перераховуються автоматично після оголошення розміру середньої зарплати в Україні за 2024 рік, яка склала 17 486,60 грн. Сума виплат для кожної групи інвалідності визначається у відсотковому співвідношенні від цього показника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в частини пенсіонерів зростуть виплати з 1 квітня.

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