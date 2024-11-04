Якій категорії українців зменшать пенсію: відповідь голови бюджетної ради

У рамках підготовки проекту державного бюджету на 2025 рік розглядається суттєве коригування системи надбавок для пенсіонерів-чорнобильців. За інформацією від голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої, планується переглянути умови отримання щомісячної доплати розміром 2361 гривню.

Нова редакція бюджету передбачає більш жорсткі критерії для отримання цієї надбавки. Право на додаткові виплати збережуть лише непрацюючі пенсіонери, які постійно мешкали або працювали в зоні обов'язкового чи добровільного відселення протягом визначеного періоду – з моменту аварії 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Читайте також: Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії

Особливо важливою зміною стане припинення виплат для тих пенсіонерів, які залишили зону після аварії, а потім повернулися. Такі громадяни, згідно з новими правилами, втратять право на отримання додаткової грошової допомоги.

Ці нововведення можуть стати частиною масштабного перегляду системи соціальних виплат у рамках майбутнього бюджету країни.

Нагадаємо, "Нафтогаз" закликав користувачів провести термінову перевірку газових котлів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!