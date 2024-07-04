Який повербанк обрати, щоб залишатися з інтернетом під час знеструмлень: кращі за ціною та якістю

В Україні знову частішають відключення електрики, а значить, повербанк стає незамінним другом для ваших гаджетів. Про зарядні станції для дому ми вже писали, а сьогодні поговоримо про те, який повербанк вибрати, щоб не помилитися.

Ринок пропонує безліч моделей, які відрізняються за дизайном, розміром, місткістю, потужністю, набором функцій і, звичайно, ціною. Як не розгубитися в цьому різноманітті і вибрати повербанк, який буде відповідати вашим потребам?

Для початку фахівці радять визначитися з місткістю. Чим більше місткість, тим більше разів ви зможете зарядити свої гаджети. Зверніть увагу на потужність. Якщо ви плануєте заряджати ноутбук, вам знадобиться повербанк з потужністю не менше 65 Вт.

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Виберіть тип роз'ємів. Більшість сучасних гаджетів заряджаються через USB-C, але деякі все ще потребують USB-A. Подумайте й про додаткові функції. Деякі повербанки мають ліхтарик, дисплей, що показує рівень заряду, або можливість заряджати кілька пристроїв одночасно.

Не економте на якості. Купуйте повербанк відомого бренду, щоб бути впевненими в його надійності та безпеці.

Експерти з "NV Техно" рекомендують три моделі повербанків, які пропонують найкраще співвідношення ціни та якості:

1. Xiaomi Mi Power Bank 20000 мАг 22,5 Вт (899 грн)

Цей недорогий повербанк від Xiaomi - чудовий вибір для тих, хто шукає доступну модель з хорошою місткістю та потужністю. Він може заряджати три пристрої одночасно, має режим малопотужної зарядки для дрібних гаджетів і повністю заряджається за кілька годин.

Mi Power Bank. Джерело: Xiaomi Mi Power Bank. Джерело: Xiaomi

2. Baseus Elf 20000 мАг 65 Вт (1999 грн)

Цей повербанк від Baseus пропонує компроміс між ціною, місткістю, потужністю та функціональністю.

Він має два USB-A, два USB-C (один з вбудованим кабелем), підтримує швидке заряджання для смартфонів і Power Delivery для ноутбуків, а також має зручний дисплей.

Baseus Elf. Джерело: Baseus Baseus Elf. Джерело: Baseus

3. Promate PowerMine-130W 38000 мАг 100 Вт (4499 грн)

Цей потужний повербанк від Promate підійде тим, хто шукає модель з максимальною ємністю та потужністю.

Promate PowerMine-130W. Джерело: Promate Promate PowerMine-130W. Джерело: Promate

Він може заряджати ноутбук з потужністю до 100 Вт, має три роз'єми USB (A, C, C з Power Delivery) і сам заряджається за 2 години.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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