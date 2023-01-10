Яке свято 10 січня: чий День ангела, церковні свята, традиції та заборони

10 січня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Никанора. На жаль, нам мало що відомо про його життя. Проте достеменно відомо, що він входить до переліку семи апостолів, які об'єдналися та почали дияконське служіння після страти і воскресіння Ісуса Христа. В Святому Писанні зазначено, що на них зійшов Святий Дух, тому їхня віра стала сильною, мов кремінь.

У цей день загадували найзаповітніші бажання. Вірили, що все, чого забажаєш на Никанора, – здійсниться. Інші назви свята: "Домочадців день", "День Агафії і Домни", "Преподобного Ігнатія ", "Дорофей", "М'ясоїд".

Іменини 10 січня

З Днем ангела варто привітати в цей день Зінону, Петра, Євфимію, Агафію, Домну, Ігнатія, Никанора, Олександра, Миколу, Леоніда і Аркадія.

Що не можна робити 10 січня

Не можна залишатися на самоті.

Не можна чіпати і пришивати гудзики, бо можна залучити проблеми.

Не можна лаятися і сваритися один з одним.

Не можна викидати залишки їжі зі столу, краще погодуйте ними тварин.

Народні прикмети і традиції на 10 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо йде густий сніг, буде хороший врожай хліба;

якщо цього дня на скирті є іній, літо буде дощовим;

на деревах іній та стоїть безвітряна погода – рік буде вдалим та урожайним;

якщо цього дня робити якусь справу всією сім’єю, то в майбутньому вона обов’язково принесе свої плоди;

якщо кішка спить весь день, скоро потеплішає;

потепління прийде, якщо 10 січня з неба йде лапатий сніг;

якщо собака вийшла з будки і лягла на сніг, то буде хуртовина;

йде заметіль – літо буде дощовим і холодним.

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