Який секретний інгредієнт треба додати до картоплі перед запіканням: поради кулінарів

Запечена картопля є популярною стравою, її запікають цілою, порізаною на крупні шматочки, або соломкою. Це проста та смачна страва, яку готувати дуже швидко.

Для приготування запеченої картоплі можна використати соус на основі олії, вершків, масла, розплавленого сиру або інших інгредієнтів, які додають смак і аромат до страви. А для отримання хрусткої скоринки картоплю можна посипати тонким шаром сухої крихти або панірувальних сумішей.

Читайте також: Хрусткі ззовні та м'які зсередини: бюджетний рецепт домашніх чебуреків

Тим часом кулінари заявляють, що перед запікання до картоплі треба додати соди. Вони кажуть, що завдяки саме цьому інгредієнту вона буде хрусткою ззовні та м'якою зсередини.

Завдяки природному хімічному процесу цей універсальний білий порошок робить поверхню картоплі пористою та нерівною. Для цього просто опустіть картоплю, нарізану четвертинками або фрі, в киплячу воду, змішану з чайною ложкою соди.

"Метою цього процесу є зміна pH картоплі з кислотного на лужний. Ця трансформація дає змогу розщепити зовнішню частину картоплі, яка поглине приправи та надасть їй текстури на поверхні. Крім того, харчова сода допоможе розщепити пектин у картоплі та вивести крохмаль на поверхню. Після запікання картопля буде більш твердою і хрусткою", - пише видання Sante.

Тобто перед тим, як поставити деко з картоплею у духовку, потрібно прокип'ятити її у воді з содою, десь 5 хвилин. Потім витягти її з води, просушити, полити олією, додати за бажанням спеції та сіль й запекти. Готуйте 25 хвилин, потім переверніть скибочки картоплі та готуйте ще приблизно 20 хвилин.

Нагадаємо, UAportal розповів, як приготувати соковиті рублені котлети з курятини лише за 10 хвилин. Вони дуже соковиті, ароматні і не розвалюються на шматки завдяки одному секретному інгредієнту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!