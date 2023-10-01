Який стиль буде у моді восени-2023: підійде і в офіс, і на навчання
Librarian-core - це вираз, який перекладається як "стиль бібліотекарки". Цей стиль включає в себе такі елементи, як:
- Спідниці-олівці або плісе.
- Сукні-футляри.
- Картатий принт.
- Приталені джемпери й кардигани.
- Лаконічні сорочки.
- Балетки та туфлі "мері джейн".
- Лофери з квадратним носком.
- Туфлі з kitten heels (котячими підборами).
- Капронові колготки.
- Прикраси з перлами.
- Окуляри з тонкою чи роговою оправою.
Про це пише Радіотрек.
Але важливо зауважити, що образи у стилі librarian-core не є строгими або нудними. Вони мають грайливий і навіть сексуальний характер.
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На подіумах для сезону осінь-зима 2023-24 такі модні дому і впливові особистості як Miu Miu, Prada, Chanel, Белла Хадід та інші пропонують урізноманітнити цей стиль за допомогою таких елементів, як прозорі тканини, складні комірці, колготки, які не заправляються у спідниці, та спортивне взуття.
Нагадаємо, ми вже писали, що носити вдома, щоб було зручно.
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