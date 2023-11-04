Який мінімальний розмір пенсії для чорнобильців та які надбавки передбачені

Українці, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, мають право на різні види пенсій та додаткові пільги. Щоб дізнатись більше про ці виплати, читайте наш матеріал.

Ось огляд виплат і пільг для чорнобильців, наданий за даними Пенсійного фонду України. Пенсійний стаж для людей, які постраждали від аварії на ЧАЕС, розраховується наступним чином. Згідно із даними Пенсійного фонду України, ці особи можуть виходити на пенсію раніше, і пенсійний вік може бути скорочено від 1 до 13 років. Однак для цього необхідно мати страховий стаж тривалістю не менше 15 років.

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Ліквідатори аварії, які брали участь у ліквідації наслідків аварії, можуть виходити на пенсію раніше на 5, 8 або 10 років в залежності від тривалості їхньої роботи в зоні відчуження. Також, пенсійний вік цих осіб може бути скорочено додатково на три роки, якщо вони брали участь у підземних роботах, включаючи роботи у важких або шкідливих умовах, зазначених у Списку №1, затвердженому КМУ 24.06.16 року. І ще на один рік, якщо ліквідатори виконували роботи, перелічені у Списку №2.

Люди, які проживали або працювали в зоні відчуження, також можуть виходити на пенсію раніше на строк від 1 до 10 років. Цей строк залежить від періоду та місця, де вони працювали або проживали. Для цих осіб пенсійний вік також може бути скорочено на рік, якщо вони виконували роботи, вказані у списку вище, або на два роки, якщо ці роботи проводились під землею.

Мінімальний розмір пенсійних виплат для чорнобильців

Мінімальний розмір пенсій визначається в залежності від групи інвалідності. З 1 березня 2023 року мінімальні пенсії не можуть бути нижчими наступним чином:

8 187,48 грн – для осіб першої групи інвалідності; 6 549,98 грн – для осіб другої групи інвалідності; 5 048,95 грн – для осіб третьої групи інвалідності. Мінімальна пенсія по інвалідності обчислюється за відповідною формулою.

Додаткові виплати до пенсій для чорнобильців

Чорнобильцям також належать додаткові виплати до пенсій в залежності від категорії, до якої вони належать. Існує чотири категорії, які визначаються Постановою №970 КМУ, і ось розміри цих доплат:

Перша категорія: Ліквідатори аварії на ЧАЕС із інвалідністю: першої групи – 474,5 гривень; другої групи – 379,6 гривень; третьої групи – 284,7 гривень.

Особи, які проживали або працювали в зоні відчуження, із інвалідністю: першої групи – 341,64 гривень; другої групи – 227,76 гривень; третьої групи – 170,82 гривень.

Інші категорії: Особи, які відносяться до другої, третьої та четвертої категорій отримують такі доплати: друга категорія – 170,82 гривень; третя категорія – 113,88 гривень; четверта категорія – 56,94 гривень.

Діти, які стали інвалідами або були заражені променевою хворобою через аварію на ЧАЕС, мають право на доплату в розмірі 170,82 гривень.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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