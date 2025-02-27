Якою буде мінімальна зарплата у березні 2025 року

Мінімальна зарплата є не лише оплатою за просту некваліфіковану працю, а й основою для розрахунку різних виплат та ставок в Україні. Згідно із законом України "Про державний бюджет" на 2025 рік, мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8000 гривень на місяць.

Для тих, хто працює погодинно, ця сума становить 48 гривень за годину. Ці показники залишатимуться незмінними протягом усього року. Про це пише zahid.net.

Якщо нарахована заробітна плата працівника є нижчою за встановлену мінімальну межу, роботодавець зобов’язаний здійснити доплату. Водночас, якщо працівник не виконав місячну норму праці, оплата здійснюється пропорційно до фактично відпрацьованого часу.

Виплати та відрахування, пов’язані з мінімальною зарплатою

Мінімальна зарплата використовується для розрахунку різних виплат, зокрема:

граничного розміру добових під час відряджень по Україні, який складає 800 гривень (0,1 МЗП);

страхових компенсацій за шкоду здоров’ю;

оплати додаткових вихідних днів.

Розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ)

Мінімальна зарплата також є базою для розрахунку єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачується до Пенсійного фонду. Його ставка складає 22% від мінімальної зарплати, тобто мінімальний щомісячний платіж – 1760 гривень. Максимальна сума ЄСВ, яка може бути нарахована, сягає 35,2 тисячі гривень, що відповідає 20 МЗП.

Варто зазначити, що ЄСВ на рівні мінімальної зарплати сплачують лише працівники, які працюють за основним місцем роботи та не мають інвалідності.

Лікарняні та декретні виплати

Розрахунок лікарняних та декретних виплат також залежить від рівня мінімальної зарплати. Максимальний місячний розмір виплат не може перевищувати 160 тисяч гривень (20 МЗП). Мінімальна сума декретних у розрахунку на один день для основних працівниць становить 262,81 гривні.

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Штрафи за порушення трудового законодавства

Рівень мінімальної зарплати також впливає на розмір штрафів для роботодавців. Наприклад, за неоформленого працівника доведеться сплатити 80 тисяч гривень (10 МЗП) за кожного порушника. У разі недотримання мінімальних трудових гарантій штраф складе 16 тисяч гривень (2 МЗП), а за інші порушення законодавства – 8000 гривень (1 МЗП).

Додаткові показники, що залежать від мінімальної зарплати

Розмір мінімальної зарплати враховується при визначенні:

неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків, який становить 2000 гривень (25% МЗП);

єдиного податку для ФОПів II групи – 1600 гривень (20% МЗП);

граничного річного доходу для ФОПів-спрощенців I-III груп;

мінімального статутного капіталу компаній;

податкової соціальної пільги;

податків на доходи від продажу нерухомості;

процедур банкрутства.

Таким чином, мінімальна зарплата впливає на широкий спектр фінансових та соціальних розрахунків у країні, визначаючи не лише рівень оплати праці, а й розміри податків, внесків та штрафних санкцій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що декого з українців можуть залишити без пенсії по інвалідності.

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